Türkiye
Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme
28 Mayıs 2019 Salı 16:04 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 16:16
Bahçelievler'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 11 katlı site, 18 Şubat'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmıştı.
80 daire ve 12 dükkandan oluşan sitede kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.