Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 09:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batı'dan yağışlı hava geliyor
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere yurdun batı kesimleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, ülkenin batısında yağışlı havanın görülmesi bekleniyor.
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ülkenin batısında bugünden itibaren yağışlı hava etkili olacak.
Batı'dan gelen yağışın, salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Yağış
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