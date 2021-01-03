Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, ülkenin batısında yağışlı havanın görülmesi bekleniyor.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ülkenin batısında bugünden itibaren yağışlı hava etkili olacak.

Batı'dan gelen yağışın, salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olacağı tahmin ediliyor.