Sarıçam ilçesinde bulunan bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı.

Kuyumcuya giren polis ekipleri, 2 şüpheliyi saklanırken yakaladı.

Şüphelilerin güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.