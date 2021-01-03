Subaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kavgada 48 yaşındaki Vedat İ., 18 yaşındaki Velişah İ. ve 53 yaşındaki Ali Rıza A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.