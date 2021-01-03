Aksaray’ın Kargın köyünde meydana gelen kazada, Turan D.'nin kullandığı otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı, 21 koyun telef oldu. Sürücü ve yanındaki Ramazan U. da yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yolcu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan 1288 TL olmak üzere toplamda 4 bin 438 TL para cezası kesildi. Yanındaki kişiye ise kısıtlama ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.