Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
[Fotograf: AA]
Batı Karadeniz'in batısında yarın ilk saatlerden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Fırtına
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