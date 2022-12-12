Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.