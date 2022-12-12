Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı
[Fotograf: DHA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
P. Ö. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Siverek-Viranşehir kara yolu 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüste, kırsal mahallerdeki tarlalarda çalıştıktan sonra ilçe merkezine dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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