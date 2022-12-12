Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın Akçay Nehri'nde balık ölümleri araştırılıyor
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Akçay Nehri'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Akçay Nehri kıyısında ölü balıkları gören çevre sakinleri durumu, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine ekipler sudan numune aldı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar ise nehirdeki kirlilik sorununun çözülmesini istedi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Aydın
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