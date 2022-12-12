Akçay Nehri kıyısında ölü balıkları gören çevre sakinleri durumu, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler sudan numune aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise nehirdeki kirlilik sorununun çözülmesini istedi.

[Fotoğraf: AA]