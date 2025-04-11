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Türkiye
AA 11.04.2025 13:08

Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği, yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Kıyı şeridinde kuvvetli ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bartın ve Karabük geneli ile Kastamonu'nun batısı, Bolu'nun doğusu ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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