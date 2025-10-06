Açık 21.7ºC Ankara
AA 06.10.2025 13:56

Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Antalya ve Burdur'un doğusu ile Isparta çevrelerinde çarşamba günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi öngörülüyor.

Yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

