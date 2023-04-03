Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Antalya Akdeniz Bölgesi Fırtına Hava Durumu
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