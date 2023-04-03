Adıyaman Merkez Sümer Meydanı yakınlarında bulunan dönercide iş yeri çalışanları tarafından tüp değişimi yapılmak istenildi.

Tüp değişimi esnasında tüpün üst kısmında ateşli ekmek sacındaki alevler tüpe sıçradı. Biranda parlayan tüp alev alarak yanarken iş yeri çalışanları bir anlık panikle kendilerini dışarıya attı.

Saniyeler sonra iş yerine geri dönen çalışanlar gördükleri bezleri ıslatarak tüpü söndürmeye çalıştı.

Bez kalmadığını anlayan bir çalışan üzerindeki tişörtü indirerek ıslatıp tüpün üzerine attı. Dökülen sular ve ıslak bezlere rağmen sönmeyen tüpe bu defa yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

Ölen yada yaralanın olmadığı olay anları kameralara saniye saniye yansıdı.