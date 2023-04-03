Kaza, Bolu Dağı tüneli İstanbul istikameti Düzce girişinde meydana geldi. Tomruk yüklü kamyon, başka bir kamyona çarparak devrildi.

Tomrukların yola saçılması ile birlikte 2 araç da tomruklara çarptı. Maddi hasara neden olan kazaların ardından yol kısa süreli trafiğe kapandı.

Karayolları ekipleri yoldaki tomrukların kaldırılması için çalışma başlattı. Yol tek şeritten trafiğe açıldı.