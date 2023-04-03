Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 22:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bolu'da tomruk yüklü kamyon devrildi
Bolu Dağı Tüneli’nde tomruk yüklü kamyon devrildi. Kısa süreli trafiğe kapalı kalan yol tek şeritten ulaşıma açıldı.
Kaza, Bolu Dağı tüneli İstanbul istikameti Düzce girişinde meydana geldi. Tomruk yüklü kamyon, başka bir kamyona çarparak devrildi.
Tomrukların yola saçılması ile birlikte 2 araç da tomruklara çarptı. Maddi hasara neden olan kazaların ardından yol kısa süreli trafiğe kapandı.
Karayolları ekipleri yoldaki tomrukların kaldırılması için çalışma başlattı. Yol tek şeritten trafiğe açıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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