Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki Emin Derda'nın doğum günü kutlandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evlerinin yıkılmasıyla babası ve ağabeyini kaybeden 7 yaşındaki Emin Derda Tatar için Konya Şehir Hastanesi'nde doğum günü kutlaması yapıldı.
Depremin etkilediği Antakya'daki evlerinin yıkılmasıyla babası Yusuf ve 8 yaşındaki ağabeyi Ahmet Efe'yi kaybeden Emin Derda Tatar, annesi Rabia Tatar ile Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Deprem sırasında sobanın üstündeki sıcak suyun devrilmesi sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Rabia Tatar'a deri nakli yapıldı. Enkazda sıkışan Emin Derda'nın ise sol bacağı kasığından kesildi.
Emin Derda, annesi ve yakınlarıyla 7. yaş gününü tedavi gördüğü hastanede kutladı. Hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından hastane personeli küçük çocuğa çeşitli hediyeler verdi.
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