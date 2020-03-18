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Başkentte suçlulara göz açtırılmadı: Aranan 200 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da motosikletli polis Yunuslar, son iki ayda aranan 200 kişiyi yakaladı. Denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet güçleri, suçlulara göz açtırmıyor.
Başkentte motosikletli polis Yunuslar'ın, şubat ve mart aylarında yaptıkları denetimlerin sonuçları açıklandı.
Yunus ekiplerinin kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 200 kişiyi yakaladı.
Yine Yunus ekiplerinin denetimlerinde, 51 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca ve çok miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: ankara yunus asayiş uygulamalarıSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 06:16
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