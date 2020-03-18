Emniyet güçleri, suçlulara göz açtırmıyor.

Başkentte motosikletli polis Yunuslar'ın, şubat ve mart aylarında yaptıkları denetimlerin sonuçları açıklandı.

Yunus ekiplerinin kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 200 kişiyi yakaladı.

Yine Yunus ekiplerinin denetimlerinde, 51 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca ve çok miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.