Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "22-24 Haziran tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 416 kişiye toplam 374 bin 400 lira idari para cezası uyguladık. Kurallara uyalım lütfen" ifadelerine yer verildi.