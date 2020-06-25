Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkentte maske takmayan 418 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valiliği tarafından yapılan denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 418 kişiye 374 bin 400 lira idari para cezası verildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "22-24 Haziran tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 416 kişiye toplam 374 bin 400 lira idari para cezası uyguladık. Kurallara uyalım lütfen" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: maske takma zorunluluğu koronavirüs Ankara Valiliği ankaraSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 19:13
Son Haberler
- 19:25
- 19:06
- 19:06
- 19:33
- 19:04
Sıradaki Haber
Denizli'de zehir tacirlerine yönelik operasyon: 9 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz