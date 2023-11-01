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Türkiye
İHA 01.11.2023 10:38

Başkent'te insan kaçakçılarına operasyon: 21 gözaltı

Ankara’da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 36 kişi ile organizatörlüğünü yapan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te insan kaçakçılarına operasyon: 21 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye’ye gelen kaçak göçmenleri barındıran ve yurtdışına çıkmalarına sağlayan 28 organizatörü tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 8 ilçede icra ettikleri eş zamanlı operasyonda 21 organizatör ile 36 yabancı uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında araç kiralama şirketleri sahiplerinin de bulunduğu 21 organizatörden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Firari 7 şüphelinin aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan kaçak göçmenlerin ise yapılacak işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine teslim edilecekleri aktarıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 20 ticari ve binek araç, 15 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet bilgisayar, 8 adet araç ruhsatı, 23 adet uyuşturucu hap, 600 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği, 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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Ankara İnsan Kaçakçılığı Düzensiz Göçmenler
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