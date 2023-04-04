Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 5'i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 12'si kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine operasyonlarda şüphelilerden 10'u yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam ediliyor.