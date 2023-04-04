Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 11, en yüksek 18 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 20 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 9, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 8, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 11, en yüksek 21 derece olması tahmin ediliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 12, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 19 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.