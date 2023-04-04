Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ mensuplarına yönelik operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetö/ PYD mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmesinde rol aldığı tespit edilen 14 kişi yakın takibe alındı.
Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.
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