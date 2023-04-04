Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 07:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 161 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında il genelinde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları yürütüldü.
Çalışmalarda, 115 olayda 161 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı.
Operasyonda, 91,15 gram bonzai, 103,77 gram metamfetamin, 35,55 gram esrar, 50,64 gram kokain,18,24 gram skunk, 262 adet sentetik ecza ve 5 adet ecstasy ele geçirildi.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu
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