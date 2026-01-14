Başıboş sokak köpekleri köpeğiyle yürüyen kadına saldırdı

Olay, 12 Ocak’ta saat 16.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Sokakta başıboş gezen 2 başıboş sokak köpekği, parktaki kadının tasmayla gezdirdiği evcil köpeğine saldırdı.

Kadın panikle köpeğini kucağına almak isterken, bu defa köpeklerin hedefi oldu. Aldığı darbeyle yere düşen kadın, tekrar ayağa kalkıp kucağındaki köpeğiyle uzaklaşmak isterken yeniden düştü.

Olayı fark eden 3 kişi, sopayla müdahale ederek sahipsiz köpekleri uzaklaştırdı. Hafif yaralanan kadın, kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.