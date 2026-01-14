Hafif Kar Yağışlı -2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.01.2026 12:04

Başıboş sokak köpekleri köpeğiyle yürüyen kadına saldırdı

Adana’da başıboş sokak köpekleri, sokakta tasmayla gezdirilen evcil köpek ile sahibine saldırdı. Mahalleli sopayla müdahale edip köpekleri uzaklaştırarak kadını kurtardı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak’ta saat 16.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Sokakta başıboş gezen 2 başıboş sokak köpekği, parktaki kadının tasmayla gezdirdiği evcil köpeğine saldırdı.

Kadın panikle köpeğini kucağına almak isterken, bu defa köpeklerin hedefi oldu. Aldığı darbeyle yere düşen kadın, tekrar ayağa kalkıp kucağındaki köpeğiyle uzaklaşmak isterken yeniden düştü.

Olayı fark eden 3 kişi, sopayla müdahale ederek sahipsiz köpekleri uzaklaştırdı. Hafif yaralanan kadın, kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
Adana Başıboş Köpek Sorunu Köpek
Sıradaki Haber
Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma usulleri yeniden düzenlendi
13:47
Trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı yapılacak
13:24
Orman köylüsü ailelere 2,55 milyar lira destek sağlandı
13:23
Sümela Manastırı'nı 2025'te 514 bin 596 kişi ziyaret etti
13:18
Doğal gaz ithalatı Kasım 2025'te azaldı
13:13
Sahada muhabir olmanın tüm incelikleri TRT Akademi'de
Hakkari'deki sağlıkçılar evdeki hastalarının takibini zorlu kış koşullarında yapıyor
Hakkari'deki sağlıkçılar evdeki hastalarının takibini zorlu kış koşullarında yapıyor
FOTO FOKUS
Başıboş sokak köpekleri köpeğiyle yürüyen kadına saldırdı
Başıboş sokak köpekleri köpeğiyle yürüyen kadına saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ