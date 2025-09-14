Açık 18.9ºC Ankara
İHA 14.09.2025 08:14

Başıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef etti

Erzincan’da bahçede otlayan kuzular başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramaları sonucu telef oldu. Kuzuların sahibi Kazım Akkoyun, mahallede artan başıboş köpek sorununa dikkati çekerek yetkililerden yardım istedi.

Başıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef etti

Akyazı Mahallesi’nde Kazım Akkoyun, kendine ait 6 kuzuyu bahçeye otlamaya bıraktı. 

Bahçede otlayan kuzulara 4 sokak köpeği saldırdı. Bahçe duvarını aşarak içeri giren köpekler, kuzuları boğarak telef etti.

Başıboş köpek sorununa çözüm istiyor

Durumu fark ettiğinde kuzuların her birine bir köpeğin saldırdığını belirten Kazım Akkoyun, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sabah saat 7 gibi geldim, kapıyı açtım, kuzuları dışarı bıraktım, bahçede yayılıyorlardı. Elime kovayı aldım, arka tarafa geçip biraz domates toplayayım dedim. Bir anda meleme sesi duydum. Telin arasından eğilip baktım ki 4 tane köpek her biri bir kuzuma saldırmış, boğuyorlar. Hemen koştum ama köpekler bu sefer bana saldırmaya başladılar. Bağırınca duvardan atlayıp kaçtılar."

3 aydır emek vererek büyüttüğü kuzularını kaybeden Kazım Akkoyun, mahallede artan başıboş köpek sorununa şöyle dikkat çekti:

"Köyde tavuk kalmadı. Bu köpekler grup halinde dolaşıyor. 6 tane yavru kuzumu heba ettiler. Üç aydır bakıyordum, onlarla mutlu oluyordum. Demek ki kısmet değilmiş. Yetkililerden bu konuya bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu köpeklerden çok sıkıntı çekiyoruz."

