Başıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef etti

Akyazı Mahallesi’nde Kazım Akkoyun, kendine ait 6 kuzuyu bahçeye otlamaya bıraktı.
Bahçede otlayan kuzulara 4 sokak köpeği saldırdı. Bahçe duvarını aşarak içeri giren köpekler, kuzuları boğarak telef etti.
Durumu fark ettiğinde kuzuların her birine bir köpeğin saldırdığını belirten Kazım Akkoyun, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Sabah saat 7 gibi geldim, kapıyı açtım, kuzuları dışarı bıraktım, bahçede yayılıyorlardı. Elime kovayı aldım, arka tarafa geçip biraz domates toplayayım dedim. Bir anda meleme sesi duydum. Telin arasından eğilip baktım ki 4 tane köpek her biri bir kuzuma saldırmış, boğuyorlar. Hemen koştum ama köpekler bu sefer bana saldırmaya başladılar. Bağırınca duvardan atlayıp kaçtılar."
3 aydır emek vererek büyüttüğü kuzularını kaybeden Kazım Akkoyun, mahallede artan başıboş köpek sorununa şöyle dikkat çekti:
"Köyde tavuk kalmadı. Bu köpekler grup halinde dolaşıyor. 6 tane yavru kuzumu heba ettiler. Üç aydır bakıyordum, onlarla mutlu oluyordum. Demek ki kısmet değilmiş. Yetkililerden bu konuya bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu köpeklerden çok sıkıntı çekiyoruz."