İHA 15.09.2025 12:18

Başıboş sokak köpekleri 3 yaşındaki çocuğu kovaladı

Adana'da apartman bahçesinde oynayan 3 yaşındaki çocuğu başıboş sokak köpekleri kovaladı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Belediyeye başvuran aile, kalıcı çözüm istiyor.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesinde 3 yaşındaki Mina Çürük apartmanın bahçesine indi.

Babası hazırlık yaparken çocukta bahçede oynamaya başladı. Bu sırada Mina başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sesleri duyan baba hemen çocuğunun olduğu yere koşup köpekleri kovaladı.

Babanın gelmesiyle çocuk köpeklerin saldırısından kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Baba Hasan Çürük, daha önce belediyeye şikayet ettiklerinin ifade ederek, "2-3 tanesini alıp götürdüler. Ama tekrar geliyorlar. Bizim belediyeden talebimiz aşılama değil, bu hayvanların alınıp barınağa konulmasını istiyoruz" dedi.

ETİKETLER
Adana Başıboş Köpek Sorunu
