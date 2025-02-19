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Türkiye
İHA 19.02.2025 11:36

Başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan kişiye kamyonet çarptı

Gaziantep'te saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken yola fırlayan kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan kişiye kamyonet çarptı

Nizip ilçesinde yürüyüş yapan 28 yaşındaki Muhammed Ali Akşam'a sokak köpekleri saldırdı. Muhammed Ali Akşam, kendisine saldıran köpeklerden kaçmak isterken caddeye doğru koşunca plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Akşam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Muhammed Ali Akşam, daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"Sokak köpeği sorunun çözülmesini istiyoruz"

Olay anları anlatan Muhammed Ali Akşam'ın dayısı Müslüm Aslan, "Yeğenim parkta yürüyüş yaparken sokak köpekleri saldırmış. O sırada kaçarken caddeye çıkınca kamyonetle çarpıştı. Hayati riski ve yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu sokak köpeği sorunun çözülmesini ve köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Yeğenimin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor, iyi olmasını umuyoruz" diye konuştu. 

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