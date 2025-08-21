Açık 30.4ºC Ankara
AA 21.08.2025 10:53

Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi

İzmir'de başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi

Fidan Deveci, 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Bu sırada S.K. idaresindeki otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı.

Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

