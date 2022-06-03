İstanbul Başakşehir'de Kayabaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir inşaat alanında kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu.

Alanda görevli 1 işçi göçük altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.