Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de inşaat alanında göçük oluştu: 1 işçi göçük altında
İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında çalışma sırasında göçük oluştu, bir işçi göçük altında kaldı. Ekipler, işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Başakşehir'de Kayabaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir inşaat alanında kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu.
Alanda görevli 1 işçi göçük altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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