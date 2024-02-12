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Türkiye
AA 12.02.2024 22:04

Başakşehir'de düğünde uzun namlulu tüfeklerle hava ateş açan kişiler yakalandı

Başakşehir'de, bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'de düğünde uzun namlulu tüfeklerle hava ateş açan kişiler yakalandı
[Fotograf: AA]

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat'ta, Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan kişilerin olduğu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri Y.K. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları 2 tüfek ile 3 şarjöre el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 şüphelinin "genel güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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