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Türkiye
İHA 12.02.2024 20:48

Balıkesir’de otomobil şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda taklalar atan otomobil şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir’de otomobil şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

İzmir-Çanakkale karayolu Pelitköy kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Kübra G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak 5 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Kübra G.‘nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kübra G.'nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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