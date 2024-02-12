DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayının gözaltına alındığı iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun gözaltına alındı" iddiası doğru değildir.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu, Doğan Hatun'un gözaltına alınmadığı bildirilmiştir.

Kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun gözaltına alındı" iddiası doğru değildir.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu, Doğan Hatun'un gözaltına alınmadığı bildirilmiştir.… pic.twitter.com/zmPlsnJq8F