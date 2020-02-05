Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
İstanbul Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Başakşehir'de, TEM otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri sonrasında Kazım Aydın yönetimindeki kamyon, başka bir kamyona arkadan çarptı.
Kaza sonucu sürücü Kazım Aydın kamyon içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle TEM otoyolunda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: yaralı mahmutbey gişeleri kaza kamyon İstanbul BaşakşehirSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 08:40
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