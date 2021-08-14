Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Zafer ile Akörensöküler köyleri arasında sürdürülen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra askeri personel de destek verdi.

Kadının kaybolduğu evin çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçaları ile molozların altını titizlikle kontrol etti.

Yoğun çalışmaların ardından, 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedenine ulaşıldı.