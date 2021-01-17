Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, 2 mürettebatın da hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Batan geminin çevresinde bulunan 3 gemi ise şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

Bartın Valisi Sinan Güner de batan gemiyle ilgili açıklama yaptı. Güner, geminin batmasıyla ilgili olarak, "Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın limanında bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. 2 mürettebat hayatını kaybetti" dedi.