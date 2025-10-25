Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Bartın–Karabük karayolu Kurtköy mevkiinde, organize sanayi bölgesine işçi taşıyan servis devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 16 kişi ise ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demircan’ın cansız bedeni de inceleme sonrası morga götürüldü.

Ekiplerin kaza yerinde incelemesi ve midibüsün kaldırılması için çalışmaları sürerken, Bartın- Karabük kara yolunun Karabük istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ayrıntılar gelecek...