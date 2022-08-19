Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 05:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyere çarpan araçtaki sürücü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
TEM Otoyolu Edirne istikameti Cendere yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edirne istikametine seyir halindeki Adem Aktan yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarparak savruldu.
Sürücü Adem Aktan savrulmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Emniyet görevlileri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan Aktan'ı çıkarmak için çalışma başlattı.
Sağlık ekipleri, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Adem Aktan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aktan'ın kullandığı otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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