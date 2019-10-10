Türkiye

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına 21 gözaltı

10 Ekim 2019 Perşembe 11:48 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 12:03

Mardin'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]