Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek." denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele
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