Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Adana'da barakada kumar oynayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza yazıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki barakada kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Adrese baskın yapan ekipler, 9 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 38 bin 150 lira ceza kesti.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı ileri sürülen M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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