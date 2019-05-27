Cumartesi akşam saatlerinde ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik Baraj Gölü'nün kıyısında koyun otlatan çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybedip suya düştü.

Kızını kurtarmayı başaramayan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumartesi ve pazar günü yapılan tüm aralamara rağmen küçük kıza ulaşılamadı.

Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.

İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Çaldıran Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede arama tarama çalışmasını sürdürürdü.

Küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Evin'in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.

Kaynak: DHA, TRT Haber