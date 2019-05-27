Türk Hava Yolları (THY), geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında, Airbus’tan 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 model uçağı, Boeing’den ise 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet de Boeing 787-9 uçağı 2019-2023 yılları arasında teslim almayı planlıyor.

Türk Hava Yollarının filosuna, "rüya uçak" olarak adlandırılan "Boeing 787-9 Dreamliner"ların ilki haziran ayında katılacak. THY yeni geniş gövdeli uçakların filoya katılmasıyla beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlayacak.

THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk uçuşları, 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali) olacak. THY aralarında Meksika'dan Mexico City, Cancun ve ABD’den de Newark’a uçuşlara başlayacak.

Uzakdoğu hatlarını radarına aldı

Türk Hava Yolları geniş gövdeli uçak sayısının artmasıyla beraber yaptığı pazar araştırmalarına göre de yeni uzun uçuş noktalarına daha uçmak adına çalışmalarına hız verdi. Şirket, Uzakdoğu kentlerini radarına alırken Japonya'da uçtuğu Tokyo hattına ilave olarak Osaka kentine de 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeniden sefer başlatacak. THY özellikle 2 yıl sonra 1 milyon turistin gitmesinin beklendiği Çin’de büyümek için planlamalar yapıyor. Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçan THY, ülkede 8 kente daha uçmak için araştırmalar ve görüşmeler de yürütüyor. THY’nin özellikle Çin’de Xi'an ve Xiamen’e de sefer yapmak adına girişimleri var.

THY, Xi'an seferi ile önemli pay alacak

THY’nin gelecekte sefer başlatmasının beklendiği noktalardan en dikkat çekecek destinasyon ise Pekin’den bin kilometre uzaklıktaki tarihi İpek Yolu'nun başlangıcı, Çin’in en eski kentlerinden biri Xi'an olacak. Kent, Milattan Önce 210 yılında yapılan yer altı ordusu Terracota Askerlerine ev sahipliği yapmasıyla dünyaca ünlü. Binlerce kilometre yol yapan turistler UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınan ilk Çin imparatoru Çin Şi Huang'ın mezarında bulunan 8 binden fazla toprak askeri görmek için dünyanın birçok noktasından müzeye akın ediyor. Günde 40 bin ziyaretçi müzeyi gezerken THY, Xi'an’a giden turistlerden önemli bir pay alacak.

Hepsi birbirinden farklı

Çin tarihinde 11 hanedanlığa başkent olmuş Xi'an kentindeki mezarda mimikleri ve yüz yapılarına kadar farklı olmalarıyla da dikkat çeken topraktan askerlerin, imparatorun ordusundaki askerlerin birebir kopyası olarak yapıldığı da araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Heykellerin boyları 183-195 santimetre arasında değişiyor. Kıyafetleri, saçlarının topuzuna kadar askerler birbirinden farklı olarak savaşa hazır konumunda bulunuyor. İmparatorun yer altı mezarını yaptırmasının nedeni ise, öldükten sonra topraktan askerlerin kendisini koruyacağı inanışı.

Mezar yapımında 700 bin kişi çalışmış

600 çukurdan sadece 65’i açılırken, mezar yapımında 700 bin kişinin çalıştığı ve mezarın 37 yılda yapıldığı tahmin ediliyor. Ordunun 98 kilometrekarelik bir alana yayıldığı da belirlendi. Kazılan çukurlarda kılıç, mızrak, balta, pala, kalkan, mızrak ve ok başı gibi birçok silah bulundu. 40 binden fazla bronz silah parçası ortaya çıktı. Yer altı ordusunun gömen işçilerinin de, mezarın yerinin başkaları tarafından öğrenilmemesi için öldürülerek, bu mezarlara gömüldüğü sanılıyor. Çin'deki tüm beylikleri yenen Çin Şi Shi Huang, Çin Hanedanı'nı kurup kendini imparator ilan ederken mezarı hayattayken yapılmaya başlandı.

Kuyu açan çiftçiler tesadüf eseri buldu

Gizemli ordu, 1974 yılında Lintong bölgesinde yerel çiftçiler tarafından kuyu açma sırasında keşfedildi. Topkapı Sarayı’nda da geçen yıllarda sergilenen askerler dışında mezarda 520 atlı, 130 savaş arabası ve 150 süvari atı ile birlikte, savaş aletleri de dahil araç ve gereçleri yer alıyor. Birçok heykel ise yeni bir teknoloji gelişene kadar kimyası bozulmaması için topraktan çıkarılmıyor. Terracotta Ordusu'nun kazılmasından sonra, bazı pişmiş toprak figürlerinde bulunan boyalı yüzey dökülmeye ve kaybolmaya başladı.

"Dünyanın 8 Harikası"ndan biri

"Dünyanın 8 Harikası"dan biri olarak görülen Çin'in ünlü ölümsüz ordusunun eşlik ettiği imparatorun mezarı ise yerin 36 metre altında. Yer altı ordusu için yaklaşık 7 metre derinliğinde 4 ana çukur kazılırken, bunlardan en büyüğü 230 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğinde. Bu çukurda 6 binden fazla figür yer alıyor. İkinci ve üçüncü çukurda ise, savaş arabalarının yanı sıra süvari ve piyade birimleri ile yüksek rütbeli subaylar ve 1 savaş arabası var.

Kaynak: DHA