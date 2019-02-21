Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan Serdal Kaplan, bir süre önce bir bankadan çektiği konut kredisinden "full paket" ücreti adı altında bin 500 lira para kesinti yapılmasının ardından, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Şikayet üzerine toplanan heyet, "Bankanın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunu ispat edemediğinden" tüketiciden alınan söz konusu ücretin iadesine karar verdi.

Bankanın karara itirazını değerlendiren Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin verdiği kararı yerinde bularak, ücretin iadesine hükmetti.

Kaynak: AA