Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Şubat'tan itibaren başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar 2019-3 Operasyonu" devam ediyor.

Operasyonda yürütülen arama faaliyetlerinde 3 sığınakta, 2 TNT kalıbı, 5 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram gübre, 2 bin metre elektrik kablosu, enjektör, 2 serum iğnesi, 8 serum, 2 metre gaz hortumu, panço, 10 metre sera naylonu, küçük testere ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA