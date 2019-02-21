Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 28 Ocak'ta faaliyete geçirdikleri "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Altun, projede fikir sayısının 15 bine çok yaklaştığını belirterek, "Ülkemizin geleceği için hep birlikte düşünüyor; 82 milyon beyin fırtınasına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fikir sayısı 15 bine çok yaklaştı. Ülkemizin geleceği için hep birlikte düşünüyor; 82 milyon beyin fırtınasına devam ediyoruz… https://t.co/DqP21XQHIn pic.twitter.com/L6n7Bv2CqJ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 21 Şubat 2019

Proje ile politika ya da mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirlerin toplanacağı platformun ilham verici fikirlerin hayata geçirilmesinde bir kanal olması amaçlanıyor.

Altun daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı her sınamada koşulsuz en büyük desteği veren milleti şimdi ülke için düşünmeye davet ettiklerini belirtmiş, "Çünkü biliyoruz ki aile ve arkadaş sohbetlerinde zikredilen, lise ve üniversite kantinlerinde konuşulan, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçen çok güzel fikirler var. Ben, 2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum." demişti.

Proje ile gelen bazı örnekler şöyle:

- Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması

- Türkiye için bir devlet arması tasarlanması

- Hasta ve sağlık personelinde olumsuz algı oluşturduğu için hastane yerine şifahane isminin kullanılması

- Hem trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynerlarından yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı

- Sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturması

- Şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçların dikilerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasının engellenmesi

Proje ile Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yürüyüşü hızlandırılmak isteniyor.

"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi"ne https://www.iletisim.gov.tr/turkce/ulkem linkinden başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: TRT Haber