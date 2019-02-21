Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat öncesi yapılan operasyonlarda 43 şüpheli yakalanmıştır. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır.

Terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar kapsamında, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla iş birliği içerisinde, halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik mücadelemiz en etkin şekilde kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA