Türkiye, soğuk bir haftayı daha geride bıraktı. Hafta sonu mevsim normallerinin yaşandığı yurtta, Salı gününden itibaren yeni yağışlı ve soğuk hava geliyor.

Balkanlardan yeni bir soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Uzmanı İbrahim Türk, "Ülkemiz bu hafta Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemler ve salı günü Kuzey Batı'dan, Balkanlardan gelecek olan soğuk hava ile birlikte özellikle çarşamba ve perşembe günü yağışlı ve soğuk hava geçirecek." dedi.

Salı günü başlayacak yağışlar yağmur ve kar şeklinde tüm yurtta etkili olacak. Bazı yerlerde karla karışık yağmur beklenirken bazı yerlerde ise yoğun kar şeklinde görülecek.

Salı günü Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı çarşamba günü ise doğu bölgelerde etkili olacak olan yağışlar genel itibarıyla karla karışık yağmur ve iç kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olacak.

3 büyük kentte sıcaklıklar 6-8 derece düşecek

Sıcaklıklar özellikle Çarşamba günü yurtta hissedilir derecede düşecek.

İbrahim Türk, 3 büyük kentin hava durumuyla ilgili şöyle konuştu:

"İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar 6 ila 8 derece arasında düşerek normallerin altına gerileyecek. Perşembe günü batı bölgelerden itibaren ki bu sıcaklık yükselmesine ilk kaydedecek il İzmir olacak. Daha sonra Batı bölgelerden itibaren tekrar artmaya başlayacak."

Kaynak: TRT Haber