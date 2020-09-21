Haber Giriş: Kaynak: İHA
Balıkesir'deki yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde gece yarısı çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Asmalıdere Kırsal Mahallesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Gece yarısı çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi.
Evde yaşayan Mehmet Boz ve Sevim Boz yangından yara almadan kurtarılırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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