Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.08.2025 21:59

Balıkesir'deki depremzedeler için 250 yaşam konteyneri bölgeye ulaştırıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'de depremden etkilenen bölgelere 250 yaşam konteynerinin ulaştırıldığını, içinde yaşam malzemeleri bulunan 175 konteynerin kurulumunun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

Balıkesir'deki depremzedeler için 250 yaşam konteyneri bölgeye ulaştırıldı
[Fotoğraf: AFAD]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD'ın ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgesinde çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında sistematik ve düzenli şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Vali İsmail Ustaoğlu ve milletvekillerinin depremden etkilenen Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı köylerini ve konteynerlere yerleşen aileleri ziyaret ettiği ifade edildi.

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için 7 mahalle ve 45 köyde hızlıca yer seçimi yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"250 yaşam konteyneri bölgeye ulaştırıldı, içinde klima, buzdolabı, yatak, halı, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, set üstü ocak, termosifon gibi yaşam malzemeleri bulunan 175 konteynerin kurulumu tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıkça vatandaşlarımızın ihtiyacına ve tercihine göre konteyner kurulumu veya nakdi destek çalışmalarına devam ediyoruz."

ETİKETLER
AFAD Balıkesir Deprem İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Samsun'da kimyasal madde ve boya yüklü tır 8 kilometre boyunca yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
Bingöl'de ata çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti
23:07
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
21:57
Samsun'da kimyasal madde ve boya yüklü tır 8 kilometre boyunca yandı
21:00
İşgalci İsrailliler, Filistinlilere ait arazi ve araçları ateşe verdi
20:44
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
19:45
Uşak'a su sağlayan baraj kurudu: Kentte su kesintisi uygulanacak
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ