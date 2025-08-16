Açık 20.8ºC Ankara
AA 16.08.2025 21:45

Samsun'da kimyasal madde yüklü tır 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi

Samsun'da dorsesinde yangın çıkan tır, 8 kilometre boyunca alevlerle yoluna devam etti.

Samsun'da kimyasal madde yüklü tır 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi
[Fotograf: AA]

Kocaeli'den aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürmek üzere yola çıkan tırın dorsesi Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen tırdaki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı.

Tır, aynı istikamette giden Ç.Y. yönetimindeki otomobil ve B.U. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Tırın dorsesinde yanan boyalar, üzerine düştüğü kamyonetin de yanmasına neden oldu.

Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen tırın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü Ç.Y., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçlardaki ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangını söndürdü.

Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık 2 saat duran ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Samsun'da kimyasal madde yüklü tır 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi

Samsun Yangın
