Emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Polis ekipleri, il merkezinde 6, Bandırma ilçesinde 3, Ayvalık ve Erdek ilçesinde birer operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 256,79 gram esrar ve çok sayıda uyuştucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.