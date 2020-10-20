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Balıkesir'de zehir tacirlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'de emniyet ekiplerinin 3 ilçeye düzenlediği 11 uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Polis ekipleri, il merkezinde 6, Bandırma ilçesinde 3, Ayvalık ve Erdek ilçesinde birer operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 256,79 gram esrar ve çok sayıda uyuştucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:33
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