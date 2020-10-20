Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde, devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Orhan Gök idaresindeki minibüs, Bebekli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Fadime Hanım Gök, Fadime Gök, Çiğdem Gök ve 1 yaşındaki Yahya Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Haberler
- 18:02
- 17:53
- 17:55
- 17:55
- 17:57
Sıradaki Haber
Bodrum'da 1 yılda 380 kaçak yapı yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz